Взрыв на шахте в «ЛНР»: Извлекли тело пятого погибшего. Новости

В «ЛНР» сегодня, 26 апреля, на поверхность подняли тело пятого погибшего в результате взрыва на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район, Луганская обл.), судьба 12 горняков остается неизвестной. Об этом сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.
«Из-под завалов на шахте "Схидкарбон" спасатели извлекли тело пятого горняка. Судьба 12 шахтеров по-прежнему неизвестна», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район) 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. На поверхность были подняты тела 3-х горняков, погибших вследствие аварии. Поиск остальных горняков продолжился.
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