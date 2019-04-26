Не ведитесь на манипуляции: Климкин обратился к жителям неподконтрольного Донбасса . Новости

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса игнорировать выдачу российских паспортов. Об этом он заявил на брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, сообщает « Радио Свобода » .

«Не ведитесь на эти российские манипуляции. У вас забрали настоящее, этими действиями Россия у вас забирает будущее. Это фундаментальное нарушение и международного права, и украинского законодательства», – отметил министр.

Он добавил, что в дальнейшем Россия может использовать этот механизм для выдачи паспортов не только на неподконтрольных территориях.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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