Долг за воду неподконтрольного Донбасса составил 3,8 миллиарда. Новости

Неподконтрольные украинской власти территории Донбасса потребляют 75% от общего объема воды, поступающей в населенные пункты Донбасса. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий (МВОТ) на своей странице в Twitter.

«Из 1250 тыс. куб. м, которые ежедневно поставляются на эти территории, потребляется там примерно 950 тыс. куб. м. Часть воды вообще не учитывается», – говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2014 года долг неподконтрольных территорий за водоснабжение составил примерно 3,8 млрд.грн.

В МВОТ также отмечают, что критическое состояние КП «Вода Донбасса», которое обеспечивает водой всю территорию Донецкой области, обусловлено прежде всего незаконными действиями «администрации РФ и практически отсутствием оплаты за воду из оккупированной части Донбасса».

Как сообщалось ранее, с начала 2019 года КП «Компания "Вода Донбасса"» накопила долг за электроэнергию на сумму 270 млн грн и не погашает задолженность. На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области объекты водоснабжения и водоотведения КП «Компания «Вода Донбасса» хотят «национализировать». В апреле ряд объектов компании «Вода Донбасса» были отключены от электроснабжения из-за долгов. Напомним, что в ближайшее время водоснабжение будет восстановлено на всей территории Донецкой области.

Читайте также: