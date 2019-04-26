Долг за воду неподконтрольного Донбасса составил 3,8 миллиарда. Новости

Неподконтрольные украинской власти территории Донбасса потребляют 75% от общего объема воды, поступающей в населенные пункты Донбасса. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий (МВОТ) на своей странице в Twitter.
«Из 1250 тыс. куб. м, которые ежедневно поставляются на эти территории, потребляется там примерно 950 тыс. куб. м. Часть воды вообще не учитывается», – говорится в сообщении.
Уточняется, что с 2014 года долг неподконтрольных территорий за водоснабжение составил примерно 3,8 млрд.грн.
В МВОТ также отмечают, что критическое состояние КП «Вода Донбасса», которое обеспечивает водой всю территорию Донецкой области, обусловлено прежде всего незаконными действиями «администрации РФ и практически отсутствием оплаты за воду из оккупированной части Донбасса».
Как сообщалось ранее, с начала 2019 года КП «Компания "Вода Донбасса"» накопила долг за электроэнергию на сумму 270 млн грн и не погашает задолженность. На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области объекты водоснабжения и водоотведения КП «Компания «Вода Донбасса» хотят «национализировать». В апреле ряд объектов компании «Вода Донбасса» были отключены от электроснабжения из-за долгов. Напомним, что в ближайшее время водоснабжение будет восстановлено на всей территории Донецкой области.
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