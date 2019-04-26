В «ДНР»: В Донецке BMW влетела в забор частного дома (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня утром в Петровском районе произошло ДТП. Об єтом сегодня, 26 апреля, сообщают дончане в соцсетях.

«Сегодня утром, в 6.00 утра, в забор "прилетел" автомобиль. Водитель ... 1997 г. р. скрылся с места преступления. В машине находилось два человека, которые были в нетрезвом виде, то ли под чем-то. Кому ты оставил свое корыто? Куда вы, блин, мчитесь?», – говорится в сообщении.

Дончане активно обсуждают это ДТП: