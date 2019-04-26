В «ДНР»: В Донецке BMW влетела в забор частного дома (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня утром в Петровском районе произошло ДТП. Об єтом сегодня, 26 апреля, сообщают дончане в соцсетях.
«Сегодня утром, в 6.00 утра, в забор "прилетел" автомобиль. Водитель ... 1997 г. р. скрылся с места преступления. В машине находилось два человека, которые были в нетрезвом виде, то ли под чем-то. Кому ты оставил свое корыто? Куда вы, блин, мчитесь?», – говорится в сообщении.
Дончане активно обсуждают это ДТП:
- Владимир: «Сегодня утром в 6.00 утра. В забор прилетел автомобиль. В Донецке разные прилеты;»
- Ирина: «Наверно на тот свет опаздывал..»;
- Вячеслав: «Быстро едеш, тихо понесут»;
- Кристина: «Считают себя бессмертными»;
- Кирилл: «Он тачкой за забор расплатился».
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