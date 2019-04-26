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В «ДНР»: В Донецке BMW влетела в забор частного дома (Фото). Новости

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В «ДНР»: В Донецке BMW влетела в забор частного дома (Фото)

26.04.19 18:54dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня утром в Петровском районе произошло ДТП. Об єтом сегодня, 26 апреля, сообщают дончане в соцсетях.

«Сегодня утром, в 6.00 утра, в забор "прилетел" автомобиль. Водитель ... 1997 г. р. скрылся с места преступления. В машине находилось два человека, которые были в нетрезвом виде, то ли под чем-то. Кому ты оставил свое корыто? Куда вы, блин, мчитесь?», – говорится в сообщении.

Дончане активно обсуждают это ДТП:

  • Владимир: «Сегодня утром в 6.00 утра. В забор прилетел автомобиль. В Донецке разные прилеты;»
  • Ирина: «Наверно на тот свет опаздывал..»;
  • Вячеслав: «Быстро едеш, тихо понесут»;
  • Кристина: «Считают себя бессмертными»;
  • Кирилл:  «Он тачкой за забор расплатился».

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