В Попасной установили туристический сбор. Новости

В Попасной (Луганская обл.) сегодня, 26 апреля, городские власти приняли решение об установлении туристического сбора в 0,5% и 4% от размера минимальной заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Попаснянского городского совета.

«С 26 апреля 2019 года, с даты принятия решения, в пгт. Попасная установлен туристический сбор по ставке в размере 0,5 процента – для внутреннего туризма и 4 процента – для въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, для временного размещения одного человека в сутки», – говорится в сообщении.

Уточняется, что туристический сбор установлен для временного размещения одного человека:

в гостиницах, кемпингах, мотелях, общежитиях для приезжих, хостелах, домах отдыха, туристических базах, лагерях для отдыха, пансионатах и ​​других учреждениях гостиничного типа, санаторно-курортных учреждениях;

в жилых домах, пристройках к жилому дому, квартирах, коттеджах, комнатах, садовых домах, дачных домах, любых других объектах, используемых для временного проживания (ночевки).

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