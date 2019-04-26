Красный Крест отремонтировал СИЗО в Старобельске (Фото). Новости

Представители Международного Комитета Красного Креста в Украине помогли отремонтировать банно-прачечный комплекс в Старобельском СИЗО Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба МККК.

«Заботясь о судьбе лиц, задержанных в связи с конфликтом, МККК реализует ряд программ в пенитенциарных учреждениях. Наша помощь – это не только посещение задержанных и поддержка их семей. Мы также стараемся улучшить санитарно-гигиенические условия в учреждениях содержания под стражей. Один из примеров таких проектов – ремонт банно-прачечного комплекса в Старобельском СИЗО Луганской области. Кроме ремонта душевых и туалетных комнат, при поддержке МККК в прошлом году восстановлено крышу кухни и спортзала, а также пробурили и оборудовали скважину, которая обеспечивает заведение питьевой водой», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что команда инициировала проведение тренинга для инженерно-хозяйственного состава Старобельского СИЗО. «Мы пригласили преподавателей, которые провели тренинг по особенностям ремонта и эксплуатации зданий и благоустройству территорий. Практическая часть тренинга ознакомила участников с геоинформационными системами и программами для расчета и проектирования строительных конструкций», – говорится в сообщении.