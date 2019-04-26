«Глава ЛНР» уже распорядился открыть пункты по приему документов для паспортов РФ. Новости

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник поручил «министерству юстиции» обеспечить оперативную выдачу нотариусами документов, необходимых для принятия гражданства Российской Федерации. Об этом говорится в распоряжении «главы ЛНР», пишут сегодня, 26 апреля, местные интернет-ресурсы.

«Министерству юстиции ЛНР обеспечить: оперативное предоставление нотариусами, органами государственной регистрации актов гражданского состояния, нотариальным архивом ЛНР услуг по свидетельствованию верности копий документов и выписок из них, верности перевода документов с одного языка на другой, выдаче дубликатов и справок в рамках подготовки документов для принятия в гражданство Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Кроме того, Пасечник поручил «министерству внутренних дел ЛНР» организовать открытие пунктов приема документов для принятия в гражданство Российской Федерации.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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