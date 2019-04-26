Украинским детям грозит рабство, – правозащитники. Новости

Дети из Украины имеют большую степень риска попасть в рабство или оказаться жертвами торговли людьми. Такое мнение высказывают эксперты Харьковской правозащитной группы.

«Какой бы дикостью в XXI веке не казалась торговля людьми и рабство, однако противоправные ремесла до сих пор существуют в современном мире. Украина, к сожалению, не является исключением из общего правила. По данным Глобального индекса рабства (Global Slavery Index) 2018 года, в нашей стране более 286 000 человек проживают в условиях рабства. Основными формами эксплуатации в современном рабстве является не только принудительный труд рабов, но и их использование в секс-индустрии, в военном конфликте, в попрошайничестве и, самое страшное, на черном рынке органов», – говорится в сообщении.

В качестве примера правозащитники приводят задержание по подозрению в торговле детьми гражданки Украины, которое состоялось в Грузии 21 апреля. Как сообщил МВД Грузии, женщина пересекла границу вместе с 10-ю несовершеннолетними лицами, которые в соответствии с документами, представленными ею пограничникам, являются ее родными детьми. Правоохранителей насторожил тот факт, что сразу 4 из них были рождены в 2017 году. В ходе оперативных действий они обнаружили признаки трафикинга (торговли людьми) и задержали женщину. В грузинском МВД сообщают, что украинка могла иметь намерение перейти на территорию оккупированной Абхазии, чтобы продать там малышей. Этот тезис они и будут доказывать в суде. Пока же женщина находится в следственном изоляторе, а дети в больнице из-за интоксикации и неудовлетворительного состояния здоровья. Следствие проводится совместно с украинской стороной.

Часто сами дети становятся виновниками своей страшной участи. Так, по данным обнародованным ООН 24 апреля в Киеве, согласно исследованию, проведенному совместно Международной организацией по вопросам миграции, 66% украинских подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 20 лет готовы согласиться на ту или другое сомнительное предложение, в результате которого они могут стать жертвой торговли людьми. Наиболее уязвимыми являются дети из проблемных семей, а также те подростки, которые нигде не учатся и не работают.

Причинами распространения торговли детьми в Украине правозащитники называют бедность, конфликт на Донбассе, неосведомленность молодежи и безделье.

Также отмечается, что неподконтрольные украинскому правительству территории не раз фигурировали в отчетах международных организаций как край произвольного беззакония. Из-за их неподконтрольности правоохранительным органам растет количество случаев торговли людьми, а рабство укореняется. Так, согласно данным международной организации К4D (Knowledge, evidence and learning for development), с 2015 года масштабными стали принудительный вывоз жительниц неподконтрольных украинскому правительству территорий, в том числе несовершеннолетних, в страны Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии для их эксплуатации в секс индустрии. Подтвердил такое положение дел и заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время выступления на прошлогодних открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

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