На Донетчине сокращается производство мяса и молока, яиц – растет. Новости

В Донецкой области объем производимой сельхозпродукции в январе–марте 2019 года по сравнению с январем–мартом предыдущего года увеличился на 1,7%, в том числе, предприятия получили продукции больше, чем в январе–марте 2018 года, на 3,1%, хозяйства населения – меньше на 1,6%*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, производство мяса (реализация на убой сельскохозяйственных животных в живом весе) в январе–марте 2019 года сократилось по сравнению с январем–мартом предыдущего года на 3,6%, и составило 26,7 тыс. т.

«При этом предприятия получили продукции выращивания сельскохозяйственных животных (в живом весе) на 7,3% меньше, чем в январе–марте 2018 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, надои молока в области в январе–марте 2019 года по сравнению с январем-мартом 2018 года уменьшились на 3,7%. А яиц за этот период получено на 36,9% больше.

По данным статистики, поголовье крупного рогатого скота, на 1 апреля 2019 года сократилось по сравнению с аналогичной датой 2018 года на 2,8%, в том числе количество коров уменьшилось на 4,4% и составило 32,9 тыс голов.

«Количество свиней уменьшилось на 2,6% и на начало апреля 2019 года составило 459,4 тыс. голов. Поголовье птицы на 1 апреля 2019 года составило 5,1 млн. голов, что на 26,9% больше, чем на 1 апреля 2018 года», – уточняется в сообщении.

Помимо этого, средние цены реализации сельскохозяйственными предприятиями зерновых и зернобобовых культур повысились в январе–марте 2019 года по сравнению с январем-марте предыдущего года на 19,1%(в том числе пшеницы – на 22,1%), картофеля – на 20,6%, овощных культур – в 1,8 раза.

Дешевле, чем в январе-марте 2018 года, продавались плодовые и ягодные культуры – в 2,7 раза, яйца – на 18,1%, семена подсолнечника – на 7,6%, живые сельскохозяйственные животные – на 2,8%, молоко – на 0,4%.

Также, на 1 апреля 2019 года предприятия, которые непосредственно выращивают зерновые, зернобобовые культуры и подсолнечник, а также предприятия, которые занимаются их хранением и переработкой, имели в наличии 167,6 тыс. т зерна, в том числе 109,1 тыс. т пшеницы. Это на 34,4% меньше, чем на 1 апреля 2018 года. Запасы семян подсолнечника сократились на 18,9% по сравнению с количеством, которое было на 1 апреля 2018 года.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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