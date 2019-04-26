Задолженность по зарплате шахтерам составляет более 400 миллионов. Новости

Задолженность по заработной плате шахтерам составляет более 400 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает «УНН».
«Действительно, на сегодня еще есть определенная задолженность по зарплатам (шахтеров – ред.), она больше 400 млн грн, но позавчера было принято решение о перераспределении некоторых расходов госбюджета, а также средств от реализации. Я думаю, что в течение первой декады эта задолженность практически будет полностью погашена», – отметил Корзун.
Напомним, что в феврале 2019 года протесты горняков начались на шахте «1-3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь», шахтеры опускаются в шахту, но к работе не приступают.
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