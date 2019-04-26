В Славянске из горящей пятиэтажки эвакуировали людей. Новости

Сегодня, 26 апреля, в Славянске (Донецкая обл.) произошел пожар в одной из квартир в здании бывшего общежития на ул. Торговая. На место происшествия выехали дежурные отделения 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным происшествиям в Донецкой области.

Отмечается, что прибыв по адресу, спасатели выяснили, что происходит плотное задымление в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, а также задымлены коридоры.

Во время проведения разведки и тушения пожара из квартиры на пятом этаже пожарные по автолестнице вывели двух человек и эвакуировали 14 человек. В медицинской помощи никто не нуждался.

От Главного управления привлекалось 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.