Мастер-класс телезвезды: Как воспитаннице интерната Мариуполя помогли осуществить мечту (Видео). Новости

Воспитанница школы-интерната Мариуполя (Донецкая обл.) – Кристина Титаренко уверена, что, если усердно работать над собой, можно достичь желаемого. Она мечтает стать телеведущей. В то же время, очень важен пример опытных людей. Фонд Рината Ахметова воплотил мечту девочки в жизнь, и теперь она знает, что самое главное в профессии телезвезды.

В Мариупольском интернате амбассадор Фонда Рината Ахметова актер и телеведущий Андрей Дебрин проводит мотивационные лекции на тему «Твоя суперсила». Он помогает воспитанникам подумать о своем будущем. Дети уже готовы рассказывать о собственных желаниях и мечтах.

Среди слушателей – Кристина Титаренко. Она хочет стать телеведущей. Такой выбор сделала неслучайно, ведь она любит читать и очень любознательна. «Меня берут на каждый праздник ведущей», – говорит Кристина.

Осуществить мечту девочке помогли во время акции. Кристине подарили книги, которые помогут получить знания в области телевидения. А также, сертификат на мастер-класс от Андрея Дебрина – как стать телеведущей.

Для Кристины амбассадор провел персональный мастер-класс, где раскрыл секреты, которые в будущем помогут девочке стать настоящим профессионалом.

«Надо искать любую возможность для того, чтоб свой талант развить и показать другим. Тогда он найдет выход и дальше. Кристина молодец в этом плане: она не постеснялась, она не побоялась», – рассказал ведущий канала «Украина» Андрей Дебрин.

Теперь девочка уверена, полученные знания обязательно использует в жизни.

Мотивационные встречи амбассадоры Фонда Рината Ахметова проводят уже второй раз. Они приезжают к воспитанникам интернатных учреждений Донецкой области, чтобы каждый из них смог поверить в себя.

Кристина уже не сомневается: главное – закончить школу и не изменить своей мечте.

«Это мое увлечение. Думаю, буду к своей мечте потихоньку идти и у меня все получится», – уверена Кристина.

Источник: ТК «Донбасс»