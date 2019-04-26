Помнят каждую секунду: В Мариуполе ликвидаторы рассказали об аварии на ЧАЭС (Видео). Новости

Сегодня, 26 апреля, исполнилось ровно 33 года, как взорвался энергоблок на Чернобыльской атомной станции. По всей Украине люди вспоминают трагическую аварию. У жителей Мариуполя (Донецкая обл.), которые были ликвидаторами, до сих пор не могут забыть те минуты.

Житель Мариуполя Виктор Владимирович Гончаров – врач. Он до сих пор помнит каждую секунду в Припяти. Поехал к ЧАЭС одним из первых, тогда ему было 46 лет. По его словам, в те дни перед медиками стояла задача отыскать людей с лучевой болезнью.

«Первым мы эвакуировали село Ворович. Там очень высокие уровни (радиации – ред.) поднялись. До этого мы эвакуировали 300 человек, школьников, наши 2 доктора поехали и 4 медсестры сопровождали эшелон. Медики местные в селах не убежали никуда, они срослись с народом», – рассказывает Виктор Владимирович.

В 1986 году, в ночь на 26 апреля горожан разбудил вспышка. Что именно произошло сначала никто не понял. Об этом люди узнали позже. Ядерный реактор четвертого энергоблока взорвался. Над Припятью нависло радиационное облако. Население эвакуировали. Дома опустели. Военные работали на самой станции. Очищали сооружение от обломков.

«Единственная проблема была – мне приходилось их уговаривать, чтоб они не снимали респираторы. Потому что им хотелось курить. Они устраивала перекуры. А этого делать было нельзя. Какое-то опасение внутри было, не скрою. Но оно уходило на второй план», – говорит ликвиатор Сергей Нихаевский.

Михаил Гунин тоже был ликвидатором. Работал на атомной станции через полгода после трагедии. Тогда продолжали бороться с последствиями взрыва. Он вспоминает о том, как радиация уничтожала природу.

«В Припяти запомнились вороны, которые уже не могли взлететь, голуби. Вот сидят они возле теплого колодца, у теплотрассы. А взлететь не могут», – вспоминает мужчина.

Со дня аварии прошло 33 года. В Мариуполе память людей, которые ценой собственных жизней «тушили» атом, почтили на митинге-реквиеме. И сказали спасибо тем, кто тогда выжил.

«Многие ценой своего здоровья, спасли миллионы жизней. Сегодня есть у нас возможность растить детей, растить внуков, радоваться внукам, развивать наш город. Дай вам Бог, то чего вы заслуживаете, как спасители человеческих жизней», – сказал заместитель Мариупольского городского головы Михаил Когут.

Источник: ТК «Донбасс»