На Донетчине жители предлагают объединить Покровск и Мирноград (Видео). Новости

В Донецкой области жители предлагают соединить два города – Покровск (до переименования – Красноармейск) и Мирноград (до переименования – Димитров), в один. Даже создали петицию. Чиновники уверяют, что об объединении говорить пока рано.

Мирноград – небольшой шахтерский город. Здесь живет полсотни тысяч человек. Поблизости, в нескольких километрах, расположен соседний Покровск. Горожане просят соединить два города.

«Это хорошо, будет слаженная работа. Вместе будут прилагаться усилия и будет легче чего-то достичь», – уверен житель Мирнограда Михаил.

Горожане уже создали петицию об объединении населенных пунктов и сейчас собирают подписи. Утверждают, что большинство мирноградцев ежедневно ездит в Покровск за покупками и на работу.

«Будет один большой нормальный город. Мы же в принципе одинаковые по территории. Зачем два маленьких, если можно это объединить и это же будет экономия средств. Может, проезд подешевеет», – считает жительница Мирнограда Людмила.

Однако, в городе не все поддерживают такую ​​инициативу. «Это будет очень странно на самом деле, мне кажется. Два города объединить в один – нет», – выразила мнение еще одна горожанка.

Мнение жителей Покровска разделилось. Некоторые считают, что это хорошо, другие уверены, что в объединении нет необходимости, поскольку потребуются дополнительные расходы на переделку документов.

В пресс-службе Покровского городского совета заверили, что об объединении говорить рано. Власти рассмотрят петицию. Но только, если она наберет достаточное количество голосов.

Источник: ТК «Донбасс»