В Луганской области задержан член НВФ из Перевальска. Новости

На Луганщине задержали 32-летнего мужчину, который причастен к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Восточного оперативно-территоиального объединения Национальной гвардии в Facebook.

«24 апреля на блокпосту вблизи населенного пункта Станица Луганская военнослужащие 3 бригады оперативного назначения задержали 32-летнего гражданина. Во время проверки документов жителя. Перевальск (находится на временно неподконтрольной территории Луганской области) было установлено, что гражданин числится в розыскной базе как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям», – говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемого передали сотрудникам Национальной полиции для проведения следственных действий.