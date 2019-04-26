Жители Донетчины получили гумпомощь от ЮНИСЕФ, USAID и ADRA Ukraine (Фото). Новости

19 600 литров питьевой воды доставлены в населенные пункты Волновахского и Марьинского районов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации ADRA Ukraine.

Кроме того, 470 гигиенических наборов были вручены семьям с маленький детьми, людьми с инвалидностью и пожилого возраста в двух районах Донецкой области – в Волновахском и Марьинском.

Также 100 гигиенических наборов были доставлены в 53 учебных заведения Никольского, Волновахского и Марьинского районов.

Гуманитарная помощь доставлена Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в партнерстве с ADRA Ukraine при финансовой поддержке USAID.