Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Жители Донетчины получили гумпомощь от ЮНИСЕФ, USAID и ADRA Ukraine (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Жители Донетчины получили гумпомощь от ЮНИСЕФ, USAID и ADRA Ukraine (Фото)

26.04.19 21:47dnews.dn.uaНовости

Фото: ADRA Ukraine

19 600 литров питьевой воды доставлены в населенные пункты Волновахского и Марьинского районов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации  ADRA Ukraine.

Кроме того, 470 гигиенических наборов были вручены семьям с маленький детьми, людьми с инвалидностью и пожилого возраста в двух районах Донецкой области – в Волновахском и Марьинском.

Также 100 гигиенических наборов были доставлены в 53 учебных заведения Никольского, Волновахского и Марьинского районов.

Гуманитарная помощь доставлена Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в партнерстве с ADRA Ukraine при финансовой поддержке USAID.

Комментарии