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У входа в Керченский пролив снова скопилось множество кораблей (Фото). Новости

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У входа в Керченский пролив снова скопилось множество кораблей (Фото)

26.04.19 20:57radiosvoboda.orgНовости

Фото из открытых источников

В Керченском проливе и Азовском море сегодня, 25 апреля, наблюдается большое скопление судов, ожидающих прохождения Керчь-Эникальского канала, пишет «Радио Свобода».

По информации издания, в Керчи в течение дня наблюдалась солнечная погода, ветер была не штормовой, поэтому объективных причин для перекрытия канала не было.

Около 14 часов танкеры, балкеры и сухогрузы стояли на расстоянии около полумили от Керченского моста, позже судна переместились дальше в сторону Черного моря. По состоянию на 19 часов вечера расстояние между кораблями и Керченским мостом составляла около двух морских миль.

Суда можно было увидеть с берега недалеко от Керчи, в районе села Героевское.

По информации сайта Marine Traffic, отслеживающего перемещения судов, в Азовском море, на подходе к Керченскому проливу, находились сухогрузы и танкеры под флагами Украины, Панамы, Маршалловых островов, Танзании, Белиза, России и других государств.

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