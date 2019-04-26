У входа в Керченский пролив снова скопилось множество кораблей (Фото). Новости

В Керченском проливе и Азовском море сегодня, 25 апреля, наблюдается большое скопление судов, ожидающих прохождения Керчь-Эникальского канала, пишет « Радио Свобода ».

По информации издания, в Керчи в течение дня наблюдалась солнечная погода, ветер была не штормовой, поэтому объективных причин для перекрытия канала не было.

Около 14 часов танкеры, балкеры и сухогрузы стояли на расстоянии около полумили от Керченского моста, позже судна переместились дальше в сторону Черного моря. По состоянию на 19 часов вечера расстояние между кораблями и Керченским мостом составляла около двух морских миль.

Суда можно было увидеть с берега недалеко от Керчи, в районе села Героевское.

По информации сайта Marine Traffic, отслеживающего перемещения судов, в Азовском море, на подходе к Керченскому проливу, находились сухогрузы и танкеры под флагами Украины, Панамы, Маршалловых островов, Танзании, Белиза, России и других государств.