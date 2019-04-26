В ожидании чуда: В Иерусалиме готовятся к схождению Благодатного огня (Видео). Новости

Иерусалим в ожидании чуда. На священную землю съезжаются делегации со всего мира. Прибыла и украинская – когда сойдет Благодатный огонь, она доставит его в Киев, передает телеканал «Украина».

В случае с Иерусалимом всегда сложно обобщать, поскольку этот город трех религий. У иудеев сегодня, 26 апреля, к примеру, конец праздника Песах и начало шабата – субботы, когда они не работают. Поэтому в иудейской части Иерусалима сегодня закрыто абсолютно все. Магазины, рестораны. Не работает даже общественной транспорт. И откроется все только по завершении шабата.

«Поскольку в стране церкви не отделены от государства, Песах – это также праздник, когда дети уходят на каникулы на две недели. Очень много компаний, организаций тоже отправляют людей в отпуск. Это неделя, когда страна отдыхает, празднует. В эту неделю прийти в Иерусалим очень важно для религиозных людей», – комментирует экскурсовод Эдуард Микель.

В мусульманской части города жизнь течет как обычно. Их праздник – Рамадан – только приближается.

Что касается Старого города, он в эти дни, конечно же, «в плену» православных христиан. Меньше суток остается до одного из главных их таинств – вероятного схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня.

Попасть туда в Великую субботу для простых верующих очень сложно. Ведь первыми в храм пускают представителей официальных делегаций. Для того, чтобы они зажгли лампады от священного огня и затем разнесли его по всему миру.

Простым же верующим остается вставать очень рано, занимать место в очереди поближе к храму и надеяться, что им удастся успеть попасть внутрь, когда сойдет Благодатный огонь. Поэтому многие приходят сюда накануне, чтобы хотя бы увидеть само место, где произойдет чудо, в которое они верят.

Полиция принимает последние меры по безопасности. На узких улицах Старого города создают одностороннее движение, чтобы избежать давки.

Как сообщалось ранее, в Киеве планируют доставить Благодатный огонь в Мариуполь, откуда он направится в неподконтрольный украинской власти Донецк.

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