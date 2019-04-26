Пропавшего в Краматорске старика нашла полицейская собака. Новости

Сегодня, 26 апреля в 13:10 в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение об исчезновении пожилого мужчины, жителя поселка Шабельковка. Женщина рассказала, что ее муж утром ушел за травой кроликам, забыв принять лекарства, и не вернулся. Имея специфическую болезнь, он мог упасть, и уже не в состоянии сам встать, ведь ему крайне необходимо принимать лекарства по часам. Об этом сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

«На розыск больного мужчины немедленно был задействован личный состав полиции Краматорска, ориентированы все патрули. К розыскной работе были привлечены младший инспектора-кинолог Кинологического центра Донецкой области, работавший со своим четвероногим "напарником" по прозвищу Кинг», – говорится в сообщении.

Поиски пожилого человека начались с места его проживания, где собака сразу взяла след. Около полутора километра немецкая овчарка вела полицейских по открытой местности. Менее чем за час мужчина был найден лежащим в сознании в лесополосе.

«Сложность была в том, что, как оказалось, пропавший человек шел сначала огородами, выйдя на поле и пройдя луг, пошел по грунтовой проезжей дороге и зашел в лесополосу. В сельской местности следы разыскиваемого могут прервать животные, которых выводят на пастбище и, конечно, собака может потерять их на проезжих частях вследствие движения автомобилей. Но, к счастью, все эти факторы не помешали Кингу найти мужчину», – рассказал кинолог Роман Заяц.

После того, как старика нашли лежащим в сознании в лесополосе, ему сразу дали лекарства, и он смог встать. Сейчас его жизни ничего не угрожает.