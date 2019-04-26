Неприемлемо: Евродепутаты отреагировали на упрощение выдачи паспортов РФ в «Л-ДНР». Новости

Решение президента РФ Владимира Путина упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей свидетельствует о попытке дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом говорится в обнародованном 26 апреля совместном заявлении постоянного докладчика Европарламента по вопросам Украины Михаэля Галера, евродепутата Ребекки Хармс и главы Комитета ассоциации Украина-ЕС от Европарламента Дариуша Росати, сообщает «Европейская правда».
«Российский указ является неприемлемым и еще раз демонстрирует отсутствие у российских властей уважения к суверенитету Украины и международному праву. Это также демонстрирует неизменные намерения России по дестабилизации Украины, и это произошло сразу через три дня после того, как украинские граждане избрали нового президента на конкурентных выборах», – заявили в Европарламенте.
Евродепутаты отметили также, что этим указом РФ углубляет напряженность, продолжая практику выдачи паспортов в странах «Восточного партнерства», на территориях, не находящихся под контролем национальных правительств, и где продолжаются затяжные конфликты. «Понятно, что указ еще больше ослабляет ожидания международного сообщества на выполнение Минских соглашений в полном объеме», – сказано в заявлении.
«Этот новый российский указ свидетельствует о совершенно противоположном поведении», – отметили депутаты ЕП.
Они отметили, что поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и просят Россию выполнить ее обязательства по Минским соглашениям.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.
Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
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