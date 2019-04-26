Прилепин рассказал, что бланки российских паспортов доставили на Донбасс месяц назад. Новости

Бланки российских паспортов доставили на Донбасс месяц назад. Об этом рассказал «экс-комбат ДНР», «экс-советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я уже знал за месяц до этого, что автобусы с паспортами, списками и всем остальным уже стоят на территории Донбасса и ждут щелчка, приказа, чтобы начать работу. Когда заехали автобусы и были созданы эти списки, когда автобусы были зримы, можно было их потрогать и записать их номера, тогда я об этом узнал», – сказал он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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