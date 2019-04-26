Взрыв на шахте в «ЛНР»: Под завалами остаются 11 горняков. Новости

Спасатели нашли шестое тело на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район, неподконтрольная украинской власти территория Луганской обл.). Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в эфире «Громадського».
«На сегодняшний день мне известно, что на поверхность подняли тела пятерых погибших, а в целом нашли шесть тел. Сейчас продолжаются горно-спасательные работы», – сказал он. Таким образом, под завалами остаются 11 человек.
По словам Лисянского, на шахте взорвался газ метан. «Он привел к выбросу угля и породы, заблокировало горняков. По моей информации, к эпицентру взрыва еще спасатели не добрались. Была нарушена техника безопасности – не проводились работы, чтобы не было скопления газа метана. Это очень затратные работы, таким образом, владелец шахты должен переключать людей по добыче угля на вот такие работы, а владельцам шахт это не всегда выгодно, потому что когда шахтеры добывают уголь – это их деньги, а когда они занимаются охраной труда, то, конечно, добычи угля меньше», – рассказал представитель омбудсмена.
Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район) 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. На поверхность были подняты тела 3-х горняков, погибших вследствие аварии. Поиск остальных горняков продолжился.
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