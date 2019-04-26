На Донетчине сократились объемы строительства жилья. Новости

Строительные предприятия Донецкой области, которые работали по контрактам подряда, а также выполнявшие строительные работы хозяйственным способом, в январе–марте 2019 года провели работы собственными силами на 823,2 млн грн*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Согласно данным статистики, по сравнению с январем–мартом 2018 года объем строительной продукции увеличился на 49,7%.

Отмечается, что из общего объема произведенной строительной продукции 22% приходилось на строительство зданий (1,8% – на жилые здания, 20,2% – на нежилые), 78% – на строительство инженерных сооружений.

«Объем строительной продукции в январе–марте 2019 года по сравнению с январем–мартом предыдущего года по зданиям увеличился на 28,3% (по жилым зданиям – сократился на 12,9%, по нежилым – вырос на 34,6%), по инженерным сооружениям – увеличился на 57%», – говорится в сообщении ведомства.