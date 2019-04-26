Выдача паспортов РФ на Донбассе «съест» из бюджета России более 100 млрд рублей в год, – эксперты. Главная

Раздача паспортов жителям неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса может повлечь за собой достаточно серьезные расходы. Только выплата пенсий может обойтись бюджету РФ минимум в 100 млрд рублей в год. А политические риски и рост социальных расходов точно перевешивают плюсы от возможного прироста численности населения. Об этом пишет The Bell.

Российский паспорт в теории гарантирует бесплатное образование, медобслуживание, выплату пенсий и других пособий – все это при условии, что человек не только получает паспорт, но и переезжает в Россию (об этом же сегодня предупредил ПФР). Впрочем, не факт, что последнее требование действительно будет распространяться на жителей востока Украины, которые решили стать россиянами. Например, массовая выдача российских паспортов в Абхазии закончилась тем, что Россия взяла на себя обязательства доплачивать местным пенсионерам, если сама Абхазия устанавливала им пенсию ниже оговоренного минимума.

После этого «жители Абхазии, получив российские паспорта, дружно пошли и оформили себе российские пенсии. Пенсия гражданина Абхазии – около 500 рублей, россиянина – на уровне 8 500 рублей. В Абхазии ее получают более 30 000 человек, а в Донецке и Луганске их будет гораздо больше», – рассказывает Ольга Чудиновских, заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ.

На выплаты 33 тысячам россиян, постоянно проживающим в Абхазии и Южной Осетии, в Пенсионном фонде заложено не так много денег – 771 млн рублей в 2018 году, 810 млн – в 2019 и 744 млн – в 2021.

Согласно закону пенсия гражданина РФ не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в регионе, где он прописан. Федеральный прожиточный минимум сейчас составляет 8 846 рублей. Если предположить, что российские гражданство и прописку оформят все пенсионеры «Л-ДНР и ЛНР» (по данным РБК, всего их около 1 млн), то размер выплат должен будет составить от 100 млрд рублей (при выплате минимальной пенсии) до 175 млрд рублей в год (исходя из среднего размера российской пенсии около 14 000 рублей), оценил ведущий аналитик компании «Пенсионные и актуальные консультации» Евгений Биезбардис.

Впрочем, называть это дополнительными затратами тоже можно с натяжкой: с июля 2014 на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса прекратили работу Казначейство и Нацбанк Украины, перестав выплачивать пенсии и соцпомощь, а также зарплаты бюджетникам. Кто взял на себя эти расходы – официально не известно. По крайней мере, российский Минфин утверждал, что федеральный бюджет к этому отношения не имеет.

Финансирование выплат пенсий и зарплат в «Л-ДНР» взяла на себя Россия, писали в 2015-2016 годах в своих расследованиях Reuters, Bloomberg и РБК. Исходя из расчетов агентств, получается, что трансферты из России должны были составлять около 50 млрд рублей в год – и это только в «ДНР».

В бюджете РФ часть расходов остается засекреченной – и с 2014 года доля таких расходов постоянно растет. На 2019 власть засекретила более 3 трлн рублей, подсчитывали эксперты РАНХиГС и Института Гайдара. Это 16,9% всех расходов, или почти 3% ВВП.

В решении с паспортами с точки зрения экономики должны быть и плюсы – переселившись, новые русские будут платить налоги, но главное – России нужно решать демографические проблемы. Одна из целей новой концепции миграционной политики РФ до 2025 года – переселение в Россию 5-10 млн человек из стран ближнего зарубежья. Но минусов все же будет больше, считают экономисты.

Указ Путина может обернуться новым противостоянием и новыми санкциями, отмечает ведущий научный сотрудник «Центра развития» Высшей школы экономики Андрей Чернявский. Если жители Л-ДНР» переедут в Россию и станут работающим здесь населением, это может обеспечить прирост экономики, рассуждает Ольга Чудиновских, но более вероятно, что они будут пользоваться бонусами гражданства у себя на родине.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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