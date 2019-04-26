Гранты от 5 до 500 тыс. долларов: Пчеловодам Луганской области пообещали поддержку. Новости

При условии кооперации пчеловоды Луганщины получат поддержку и системный выход на рынок ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Благодаря международной поддержке пчеловоды получили шанс превратить подсобные хозяйства в прибыльный бизнес, – заявил заместитель председателя Луганской ОГА Геннадий Иваненко на встрече с местными предпринимателями и представителями международных организаций.

По его словам, для увеличения прибыли и выхода на международные рынки надо объединяться в кооперативы, ассоциации и воспользоваться всеми возможными ресурсами для развития. Согласно статистике, 98,6% меда производится в частных хозяйствах населения. Для того, чтобы решить насущные проблемы, включая сбыт продукции, выход на экспорт, потраву пчел, пчеловодам нужно тесно сотрудничать друг с другом.

О перспективах внедрения активностей проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины» по развитию пчеловодства в Луганской области рассказал пчеловодам Руслан Марков. По его словам, развитие этой отрасли является одним из приоритетных направлений проекта, который направлен на стабилизацию и рост экономики. «Этот проект носит характер международной технической помощи, ориентированной на развитие. То есть речь идет об организации инициатив, имеющих экономический характер. Поскольку мы говорим о развитии региона, то для нас более интересными субъектами являются те, которые внедряют официальную предпринимательскую деятельность, платят налоги и имеют возможность создавать рабочие места и думают о создании устойчивого бизнеса в области пчеловодства», – отметил консультант проекта USAID.

Для реализации проекта, который продлится в течение 5 лет, направлены значительные ресурсы, это – техническая помощь и гранты, в сумме составляющие 25 млн долларов США. Сумма гранта будет составлять от 5 тыс. до 500 тыс. долларов США.