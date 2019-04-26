Поселок на линии разграничения уже 24 дня без воды, – волонтеры. Новости

В поселке Новгородское (относится к Торецкому городскому совету, Донецкая обл.), который находится на линии разграничения, уже 24 дня без водоснабжения. Оно было прекращено 2 апреля 2019 года. Об этом сегодня, 26 апреля, на своей странице в Facebook сообщил волонтер Мирослав Гай.

«Поселок Новгородское, на линии разграничения, уже 24 дня без водоснабжения... У местного совета заканчиваются деньги на подвоз воды. Воду подвозит МЧС, но как говорят в сельском совете, им нечем заправлять цистерны», – написал он.

Волонтер отметил, что бюджет поселка с довоенных 12 млн грн сократился до 2,2 млн, в населенном пункте были свернуты все социальные программы.

Волонтер Анна Домбровская на своей странице в Facebook сообщила, что уже 29 апреля поселок может остаться совсем без воды.

По ее словам, ежедневно нужно 40 литров дизельного топлива для заправки двух автоцистерн, это примерно 1 200 грн.

Сейчас волонтеры собирают средства на оплату заправки цистерн.