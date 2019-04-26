ОБСЕ разыскивает еще один утерянный беспилотник на линии соприкосновения в Донецкой области . Новости

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ среднего радиуса действия утерян вблизи линии соприкосновения в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 26 апреля.

Уточняется, что беспилотник подвергся действию радиопомех. «В 11:21, осуществляя полет в районе н. п. Азов (бывший Дзержинск; неподконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя), беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия подвергся действию радиопомех (по оценке, в результате глушения). В 11:22 команда миссии, осуществлявшая управление полетом БПЛА с позиции возле н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Мариуполя), потеряла контроль над аппаратом. Вскоре после этого БПЛА СММ малого радиуса действия, пролетавший недалеко от Лебединского, также подвергся действию радиопомех. Миссия принимает меры для установления местоположения БПЛА среднего радиуса действия», – говорится в отчете.

Напомним, что в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 24 апреля, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщала, что продолжает поиски утерянного на Донетчине беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальнего радиуса действия.