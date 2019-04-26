В Лисичанске построят подстанцию на солнечных батареях. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) городская власть намерена выделить земельные участки для строительства подстанции на солнечных батареях, которые будут снабжать электричеством микрорайоны Лисичанска. Об этом на своей странице в Facebook сообщает городской голова Сергей Шилин.

«Вместе с директором и проектным менеджером ООО "Луганск Солар" Сергеем Бабичем и Дмитрием Сиваковым обсудили вопросы выделения земельных участков для строительства подстанции на солнечных батареях, которые будут снабжать электричеством микрорайоны Лисичанска», – пишет Шилин.

По его словам, встреча состоялась в рамках реализации Меморандума между Канадской корпорацией, Луганской областной государственной администрацией и Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц о сотрудничестве по проектам обновления энергетики, солнечной энергетики и микросетей.

Как отметили представители ООО «Луганск Солар», у строительства солнечной электростанции существует ряд преимуществ. Основные из них это – поступления в городской бюджет от аренды и налогов, качественная и экологически чистая энергия, повышение надежности энергообеспечения. А также немаловажный аспект для нашего региона – создание новых рабочих мест.

Под строительство солнечных электростанций были предложены три площадки, которые представители ООО «Луганск Солар» осмотрели сразу же после встречи.

В завершении визита делегация ООО «Луганск Солар» приняла решение о следующем выезде на обозначенные участки для детального обследования территории под строительство.