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У Зеленского поддержали идею накопительных пенсий для украинцев. Новости

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У Зеленского поддержали идею накопительных пенсий для украинцев

27.04.19 08:33segodnya.uaНовости

Фото из открытых источников

Введение в Украине второго уровня пенсионной системы – т.н. накопительных пенсий – должно быть постепенным. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал Данил Гетьманцев, член команды Зеленского, президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров.

"Мы выступаем за двухуровневую пенсионную систему. Однако, по нашему мнению, переход должен быть поэтапным. Наша цель – провести реформу таким образом, чтобы не навредить. Уже сегодня дефицит Пенсионного фонда является колоссальной проблемой для государства в целом. Хромает и система социального страхования. Долги Фонда социального страхования превысили 2 млрд гривен", – констатировал Гетьманцев.

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