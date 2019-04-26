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В «ЛНР» не довезли медицинское оборудование за пять тысяч. Новости

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Луганская область

В «ЛНР» не довезли медицинское оборудование за пять тысяч

26.04.19 23:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Луганской области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» пограничники пресекли попытку незаконно перевезти на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) медицинское оборудование. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Лисичанского пограничного отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Станица-Луганская" пресекли попытку перемещения на временно оккупированную территорию Украины медицинского оборудования стоимостью почти 5 тыс. гривен», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что товар, перевозимый с нарушением установленных правил, изъят представителями фискальной службы для оформления материалов дела об административном правонарушении.

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