Сводка из зоны ООС за 26 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Противник также обстреливал позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

трижды из минометов калибров 120 и 82 мм вблизи города Авдеевка;

четыре раза из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенного пункта Павлополь;

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Пески;

дважды из противотанковых ракетных комплексов в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка;

из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия у населенного пункта Опытное;

четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Марьинка и Чермалык;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у села Гнутово;

из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник пять раз обстрелял позиции ВСУ:

из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Луганское;

из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты в районе населенного пункта Крымское;

из минометов калибра 82 мм в районе города Светлодарск;

из вооружения боевых машин пехоты в районе населенного пункта Крымское;

из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Станица Луганская.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

В «ДНР» заявили об обстрелах окрестностей Спартака, Васильевки, Александровки, Веселого, Донецка (Терминал и Вольво-центр), Ясиноватой. Применялось СПГ, АГС, минометы калибром 82 мм и 120 мм, зенитные установки ЗУ-23, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Утверждается, что под обстрелы попали район Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ и район Донецкой фильтровальной станции. Персонал находился в укрытии.

В «ЛНР» сообщают о 12 обстрелах своих позиций. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Лозовое, Пришиб, Красный Лиман, Желобок и поселка Молочное. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов СПГ.