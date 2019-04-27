Взрыв на шахте в «ЛНР»: Из-под завалов достали тела 13 горняков. Новости

Спасатели извлекли из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район, неподконтрольная украинской власти территория Луганской обл.) тела 13 горняков, судьба четырех шахтеров остается неизвестной. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе «МЧС ЛНР».

При этом глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец считает, что шансов спасти оставшихся под завалами горняков живыми нет. Для этого упущено время. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

«Эту информацию следует воспринимать как факт гибели шахтеров, потому что в угольной промышленности существует неписаное правило – до последнего проводить поисково-спасательные работы и не сообщать о смерти горняков из уважения к их близким и родным. Понятно также, что самопровозглашенной властью "ЛНР" было потеряно время, поскольку сами по себе они не смогли провести поисково-спасательные работы. И не обращались за помощью к украинской власти и горноспасателям. А обратились в министерство чрезвычайных ситуаций России, которые не смогли быстро прибыть, поскольку расстояние от Ростов к месту аварии почти 200 км. Надо понимать, что для ликвидации аварий на шахте не просто приезжают спасатели на автобусе, а должна также доставляться специальная техника для проведения горноспасательных и поисковых работ», – констатирует Волынец.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район) 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке.

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