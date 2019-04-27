Ситуация в пунктах пропуска утром 27 апреля: Проезда ожидали 135 авто. Новости

Сегодня утром, 27 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 апреля через КПВВ последовало 54000 человек и 7,2 тысячи транспортных средств:
- «Майорское» – 13460 человек и 1740 транспортных средств;
- «Марьинка» – 12605 человек и 2240 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 9880 человек и 1880 транспортных средств;
- «Гнутово» – 5575 человек и 1335 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 12410 человек.
Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 15/30;
- «Марьинка» – 0/30;
- «Новотроицкое» – 0/30;
- «Гнутово» – 10/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- Анна: «4:56. Зайцево в сторону Горловки. Более 30 машин в очереди, 3 автобуса/перевозчика»;
- «ПингВин»: «6:16. Горловка в Артемовск 75 на первом шлагбауме»;
- Геннадий: «7:30. На Зайцево в сторону Горловки машин сто»;
- Карина: «8:21. На украинском блокпосту в сторону Горловки где-то 120 машин».
КПВВ «Марьинка»:
- Артур: «5:07. 53 ночующих. Куча торгашей. Сейчас основная очередь, не учитывая торговцев, до посадки, стягиваются перевозы»;
- Артур: «5:56. Марьинка. Уже машин 120»;
- Владимир: «6:17. Марьинка. В сторону Донецка очередь сразу за кольцом. Перед постом еще 70»;
- Анастасия: «6:46. Каргил в сторону Украины основная на мосту»;
- Олеся: «7:45. Марьинка в Донецк 100 метров от кольца»;
- Толик: «8:30. На Каргиле в Украину на мосту. Из Украины тоже много»;
- Натали: «8:53. На Украину выезд из Донецка (через Марьинку) очередь на нулевом украинском практически не движется».
КПВВ «Новотроицкое:
- Светлана: «6:43. Еленовка почти до третьего туалета левая очередь, правая на половину до второго»;
- Mike: «6:58. Новотроицк, в сторону Донецка машин 30+»;
- Erie La-Mour: «8:21. Новотроицк основная до моста»;
- Алена: «8:47. Новотроицкое на въезд в Донецк общая больше 40 машин, льгота чуть больше 10. Запускают по десять машин каждые минут десять».
КПВВ «Гнутово»:
- Елена: «9:01. 22 машины на Пищевике в Донецк»;
- Сергей: «9:13. На Гнутово в 9:12 на въезд в Донецк 30-35 машин»;
- Наталья: «9:30. Пищевик на Донецк пеших – море»;
- Сергей: «9:33. На Гнутово в сторону Донецка протяжка 25 машин, сейчас очередь 20 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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