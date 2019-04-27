Ситуация в пунктах пропуска утром 27 апреля: Проезда ожидали 135 авто. Новости

Сегодня утром, 27 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 апреля через КПВВ последовало 54000 человек и 7,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 13460 человек и 1740 транспортных средств;

«Марьинка» – 12605 человек и 2240 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9880 человек и 1880 транспортных средств;

«Гнутово» – 5575 человек и 1335 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 12410 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 15/30;

«Марьинка» – 0/30;

«Новотроицкое» – 0/30;

«Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Анна: «4:56. Зайцево в сторону Горловки. Более 30 машин в очереди, 3 автобуса/перевозчика»;

«ПингВин»: «6:16. Горловка в Артемовск 75 на первом шлагбауме»;

Геннадий: «7:30. На Зайцево в сторону Горловки машин сто»;

Карина: «8:21. На украинском блокпосту в сторону Горловки где-то 120 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Артур: «5:07. 53 ночующих. Куча торгашей. Сейчас основная очередь, не учитывая торговцев, до посадки, стягиваются перевозы»;

Артур: «5:56. Марьинка. Уже машин 120»;

Владимир: «6:17. Марьинка. В сторону Донецка очередь сразу за кольцом. Перед постом еще 70»;

Анастасия: «6:46. Каргил в сторону Украины основная на мосту»;

Олеся: «7:45. Марьинка в Донецк 100 метров от кольца»;

Толик: «8:30. На Каргиле в Украину на мосту. Из Украины тоже много»;

Натали: «8:53. На Украину выезд из Донецка (через Марьинку) очередь на нулевом украинском практически не движется».

КПВВ «Новотроицкое:

Светлана: «6:43. Еленовка почти до третьего туалета левая очередь, правая на половину до второго»;

Mike: «6:58. Новотроицк, в сторону Донецка машин 30+»;

Erie La-Mour: «8:21. Новотроицк основная до моста»;

Алена: «8:47. Новотроицкое на въезд в Донецк общая больше 40 машин, льгота чуть больше 10. Запускают по десять машин каждые минут десять».

КПВВ «Гнутово»:

Елена: «9:01. 22 машины на Пищевике в Донецк»;

Сергей: «9:13. На Гнутово в 9:12 на въезд в Донецк 30-35 машин»;

Наталья: «9:30. Пищевик на Донецк пеших – море»;

Сергей: «9:33. На Гнутово в сторону Донецка протяжка 25 машин, сейчас очередь 20 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.