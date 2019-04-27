Авария в «ЛНР»: От взрыва вагонетку выбросило на поверхность, погибших начали извлекать через сутки. Новости

Утром 25 апреля на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе Луганской области произошла авария. Прогремели несколько взрывов и начался пожар. В этот момент на смене в забое находились 20 человек. Трое поднялись сразу остальные остались под завалами, передает ТheБабель.

Шахта «Схидкарбон» (бывшая «Центральная Белянка») находится возле поселка Юрьевка Лутугинского района Луганской области, в трех километрах от трассы Луганск – Алчевск, в 30 километрах от Луганска и в 14 от Алчевска. С 2014 года эта территория неподконтрольна украинскому правительству.

По словам местных жителей, утром 25 апреля на шахте произошел взрыв метана. В течение дня на шахте прогремели несколько мощных взрывов. Их было хорошо слышно в окрестных поселках Юрьевка и Белое. После этого вспыхнул пожар, с которым долго не могли справиться.

На момент аварии в шахте находились 20 человек, 17 горняков работали под землей, трое поднимались на поверхность. Большинство – из соседних городов Алчевска и Перевальска, несколько человек из поселка Белое. Трое горняков сразу вышли на поверхность.

Как дополнил на своей странице в Facebook заместитель главного редактора ТheБабель, на шахте прогремело не менее 5 взрывов. «Чтобы вы понимали мощность: из шахты вышвырнуло вагонетку, которая пролетела 200 метров, как снаряд из пушки», – написал он.

В «МЧС «ЛНР» сообщили, что ситуация на шахте критическая. Помимо обвалившейся породы, взрыв повредил вытяжку и вентиляционные каналы. Спасатели укрепляют стенки штольни и разбирают завалы, чтобы добраться до оставшихся под землей горняков. Там признали, что им не хватает спасательного оборудования, поэтому они обратились за помощью к горноспасателям России. Утром 26 апреля на место аварии приехал отряд МЧС РФ из города Шахта Ростовской области. Спасатели привезли специальное оборудование для очистки аварийного участка от метана. «Времени прошло много. Ударная волна, взрыв был большой силы», – сказал заместитель командира отряда ВГСО Ростовской области Павел Бек.

Председатель профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что к украинским спасателям на подконтрольной территории руководство шахты не обращалось: ««Они обратились в МЧС РФ, в город за 200 километров от места аварии, хотя рядом, в Лисичанске, находится отряд, который мог бы оказать помощь».

Местные жители рассказывают, что на шахте не было даже датчиков метана, которые могли бы предотвратить взрыв. Уголь в ней добывают из стволов закрытой в 2010 году шахты. В 2014 году в Лутугинском районе начались боевые действия, и шахта остановилась.

Ее законсервировали и поддерживали, откачивая воду. В январе прошлого года «глава ЛНР» Леонид Пасечник приказал открыть шахту и начать добывать уголь, чтобы пополнять бюджет оккупированной территории. Всего на шахте работают 115 человек.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район) 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке.

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