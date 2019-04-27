Путин создает юридическую базу для военного вторжения на Донбасс, – эксперт. Новости

Решение Путина об упрощенном получении российского гражданства для жителей неподконтрольных украинскому правительству Донбассе принято не случайно после второго, а не первого тура президентских выборов. Ожидания Путина не оправдались. Такое мнение высказал председатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев, передает 24 канал.

«Ожидания России, что политика новоизбранного президента Зеленского кардинально изменится, будет пророссийский вектор, не оправдалась. Решили пойти по пути дипломатического давления и приняли решение об упрощенном гражданстве»,

– считает Дмитрий Снегирев.

По мнению эксперта, указом Путина создается юридическая база для военного вторжения России, как было в Абхазии и Приднестровье.

«Путин указом об упрощенном российское гражданство для жителей ОРДЛО фактически узаконивает военное присутствие России на оккупированных территориях Донбасса. И легализует местных боевиков. У Путина будут основания говорить, что в Украине нарушаются уже не права русскоязычных граждан, а непосредственно граждан РФ»,

– говорит Снегирев.

По его словам, сейчас в России проживает два с половиной миллиона украинских граждан. Из зоны конфликта выехало примерно полтора миллиона. Поэтому это еще и возможность узаконить пребывание граждан Украины в России, решить вопросы трудовой миграции и демографической ситуации. Украинцы – близкая по ментальности и культуры нация. К тому же, работники из Средней Азии в основном – не квалифицированная рабочая сила. А граждане Украины, в основном, имеют хорошую квалификацию. Одним указом решается комплекс вопросов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

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