Обнаружить противника и уничтожить онлайн: Разведка ООС внедрила НАТОвскую технологию (Видео). Новости

Объединенные силы на Донбассе ведут активную работу по совершенствованию системы разведки, в частности по оснащению подразделений современными техническими решениями и автоматизированными системами управления. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, в районе проведения операции продолжается практическое внедрение интеграционной платформы «Дельта», которая позволяет значительно усовершенствовать процессы общевойскового планирования и управления. Преимуществом новой платформы является применение единого протокола информационного обмена, который внедрен в странах-членах НАТО.

С помощью этой системы разведчики наносят на электронную карту объекты врага – от огневых средств до пунктов управления. Учитывается информация не только от наземных подразделений, но и с беспилотных летательных аппаратов, станций радиоэлектронной разведки. Вся информация замыкается на единую платформу, после чего становится доступной командирам всех звеньев – от комвзвода до командующего объединенных сил.

Внедрение системы позволяет принимать управленческие решения на основе актуальной обстановки в районе обострения, оперативно и адекватно реагировать на любую активность врага. На сегодня интеграционная платформа «Дельта» взята на вооружение большинством боевых подразделений Объединенных сил.