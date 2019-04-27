Как грузовики МЧС России ехали спасать шахтеров «ЛНР». Новости

На территорию временно неподконтрольной украинскому правительству Луганской области 26 апреля через неконтролируемый правительством Украины участок границы из России заехали два КамАЗа и одна «Газель» МЧС РФ с включенными синими аварийными огнями. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«26 апреля в 6:45 (по московскому времени) команда наблюдателей на пункте пропуска «Донецк» наблюдала за тремя транспортными средствами с надписью «Министерство чрезвычайных ситуаций России», которые пересекали границу с Российской Федерацией в Украину», – говорится в отчете.

Отмечается, что «Газель» и два КамАЗа прибыли с территории РФ. Без открытия тентов, грузовики проехали на территорию Украины через полосу, предназначенную для тех, кто выезжает из Украины в РФ. При этом, на транспортных средствах, с номерами регистрации в Ростовской области, были включены синие проблесковые маячки.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район) 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. На утро 27 апреля спасатели извлекли из-под завалов тела 13 горняков, судьба четырех шахтеров остается неизвестной, трое горняков самостоятельно поднялись на поверхность.

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