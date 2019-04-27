На железнодорожной станции в Макеевке загорелся тепловоз. Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) загорелся тепловоз. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает «МЧС ДНР».

Пожар назван «социальнозначимым» и ему был присвоен повышенный номер вызова.

«26.04.2019 г. Макеевка, Горняцкий р-н, с. Макеевка, ул. Сумская, ЖД станция «Макеевка», ГП Макеевпогрузтранс, принадлежность Локомотивное депо Иловайск – загорание тягового генератора в маневровом тепловозе ЧМЭ3 № 4888», – говорится в сообщении.

Пожаром уничтожена часть лакокрасочного покрытия крыши, поврежден тяговый генератор, часть металлической обшивки крыши. Причина пожара устанавливается.

Пожар тушили 3 единицы техники, 9 человек личного состава.