В Конгрессе США осудили паспортный указ России. Новости

В обеих палатах Конгресса США сообщили об осуждении решения РФ по упрощению выдачи российских паспортов украинцам на временно неподонтрольной украинскому правительству части Донбасса. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
С соответствующими заявлениями выступили сенаторы и конгрессмены США.
«Еще одно дерзкое нападение на украинский суверенитет показывает, что Путин не серьезно относится к миру. Соединенные Штаты должны продолжить поддерживать Украину и повысить цену России Путина за его агрессию», – сказал председатель комитета по вопросам вооруженных сил Сената, Cенатор-республиканец Джим Инхоф.
Сопредседатель сенатского украинского корпуса, сенатор-республиканец Роб Портман заявил, что подобные действия со стороны России являются попыткой легитимизировать свою оккупацию территорий Донбасса.
«Решение России по ускорению предоставления гражданства жителям востока Украины еще одна дерзкая попытка легитимизировать незаконную оккупацию этих регионов России. Эти территории являются частью Украины, а не России», – подчеркнул он.
В частности, еще один конгрессмен призвал власти России отменить «паспортный указ».
«Я призываю власти России отменить это провокационное решение. Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность» – заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Элиот Энгель.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.
Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
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