На шахте Засядько в Донецке началось самовозгорание угля. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на шахте им. А.Ф. Засядько началось самовозгорание угля. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает «МЧС ДНР».
«26.04.2019 г. Донецк, Киевский р-н, ГП «Шахта им. А.Ф. Засядько» – предупреждение самовозгорания по пласту l1», – говорится в сообщении.
Горноспасатели ОГВГСО г. Донецк совместно с работниками шахты для изоляции аварийного участка ведут работы по возведению трех гипсовых перемычек.
В работах принимают участие 28 человек.
Аварию комментируют пользователи соцсетей.
- MineMechanic: «Новая лава по пласту l4, 8-й запад, прорвало с почвы воду с ранее затопленных выработок в 2007 году после взрыва на l1, температура воды 50-70 градусов, приток 200 кубов в час был. Данные по состоянию на четверг»;
- М'аик: «Там еще шахту топит недели две»;
- Olha: «Археологи расскажут...»;
- «Добрый Шу»: «Обьічное для этого пласта дело. Началось самовозгорание угля, чтобы не допустить пожара участок изолируют от остальных выработок».
Как сообщалось ранее, в «ДНР» «национализировали» украинские предприятия, в том числе и шахту им. А.Ф. Засядько.
Напомним, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район) 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. На утро 27 апреля спасатели извлекли из-под завалов тела 13 горняков, судьба четырех шахтеров остается неизвестной, трое горняков самостоятельно поднялись на поверхность.
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