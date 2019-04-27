Ситуация в пунктах пропуска днем 27 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Анна: «10:10. Подъехали на Майорск. 21 машина перед первым шлагбаумом. Три машины льготы»;

Anna Anna: «12:16. Горловка на Майорск: пеших мало. Очередь машин перед паспортным (на глаз) больше 100»;

Nadya: «12:40. Из Артемовска на Горловку машин 20. Льготы нет»;

Anna: «12:53. Майорск в Горловку очередь машин огромная на паспортный ДНР»;

Susy64: «12:56. Горловка – Бахмут. Перед полицией 20 машин. На полиции забито в два ряда. Гроза надвигается»;

«ПингВин»: «13:01. Бахмут – Горловка: до 10 машин перед шлагбаумом»;

Андрей: «14:34. Горловка в сторону Украины, заезд сразу на полицию».

КПВВ «Марьинка»:

Тата: «11:06. Курахово очередь до кольца вроде. Повернули на Угледар 20 минут назад; машины было в видно оттуда»;

Наталья: «11:19. На Каргиле в сторону Донецка час назад было 120 машин»;

Наталья: «11:22. На Каргиле очередь очень медленно двигается, за 4 часа 10 машин пропустили в Донецк. Льготная около 40 машин»;

Александр: «11:45. 30 машин в сторону Донецка на Украине»;

Cavs: «11:45. 180 машин в Донецк на Каргиле»;

Татьяна: «12:00. На Каргиле подъехала только что, очередь до моста»;

Дарья: «12:02. За час на Каргиле в сторону Донецка запустили около 6 машин. Очень много машин»;

Наталья: «12:09. На Каргиле в сторону Донецка за час проходит 3-4 машины»;

Владимир: «12:27. На Марьинке из Курахово прошли Украину за полтора часа, на Каргиле в Донецк стоим в хвосте общей, головы не видно, километра два! Посчитать машины не возможно»;

Наталья: «12:30. Если не улучшат пропуск машин на Каргиле в Донецк, то проедут сегодня еще не больше 40 авто. Там сейчас больше 150 машин. С 8 утра пропустили 15-17 авто. Надеюсь, что все заедут»;

РоМаН: «13:39. Каргил в Донецк – очередь в балке 220-250 машин. Льгота 50+»;

Наталья: «13:31. На Каргиле в час проезжают в Донецк 2-5 машин. Стоим с 7:30 и еще далеко»;

Наталья: «14:30. Очередь на Каргилле в Донецк вообще пипец. По несколько машин в час так и продолжают пропускать. Уже крик души»;

Анна: 14:37. На Каргиле в сторону Донецка больше 200 авто в общей очереди».

КПВВ «Новотроицкое»:

Юля: «10:06. 30-40 машин. До ДНР еще не доехали»;

Erie La-Mour: «10:10. На Еленовке запуск раз в час»;

lamel ka: «10:15. Еленовка – на выезд из города порядка 50 машин»;

Erie La-Mour: «11:21. На выезд из днр мало. Можно ехать»;

Lusia&: «11:39. Еленовка: около 50 – общая, около 10 – льгота. С десяти утра проехали половину очереди»;

Александр: «12:28. От очевидца: На Еленовке в Донецк жопа!!! Никогда столько пеших не видела, 8 автобусов и машины в три ряда до горизонта. В Волноваху 60 машин, 15 льготы, пеших нет»;

Владимир: «13:30. Очередь обычная подходит к мосту. Льгота – до сигаретного ларька. За 2 часа продвинулись на 10 машин. Жесть»;

Артем: «13:31. Каргил в Курахово 60 основной 3 льготы»;

Татьяна: «13:51. Еленовка на выезд машин 30, на въезд уже на встречке, почти до ноля»;

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «10:06. Пищевик на Донецк пеших море»;

NK: «11:57. Октябрь в Украину – никого, в Донецк много»;

NK: «12:17. Гнутово на Мариуполь – 6 машин»;

NK: «12:38. Гнутово на Донецк 30 – 40 машин»;

Леонид: «14:06. Пищевик проехал за час, 25-й в очереди был. Сейчас на Октябре стою 30-й. Ехать можно, терпимо по сравнению с другими направлениями».

КПВВ «Станица Луганская»:

Максим: «12:40. Станица в сторону ЛНР очередь до конца навеса, двигается вроде норм, минут за 10 прошел треть навеса».

Читайте также: