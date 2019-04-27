Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Авария на шахте «ЛНР»: Найдено тело еще одного горняка. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Авария на шахте «ЛНР»: Найдено тело еще одного горняка

27.04.19 13:11dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район, неподконтрольная украинскому правительству часть Луганской области) , где продолжают спасательные работы, найдено мертвым еще одного горняка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«По состоянию на утро поднято с шахты на поверхность тела 13 горняков. Только что мне сообщили, что обнаружили тело 14-го горняка, но еще не подняли. Спасательные работы продолжаются», – написал он. 

Под завалами находятся еще трое шахтеров. 

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район) 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. На утро 27 апреля спасатели извлекли из-под завалов тела 13 горняков, судьба четырех шахтеров оставалась неизвестной, трое горняков самостоятельно поднялись на поверхность.

Читайте также:

Комментарии