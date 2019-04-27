Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским. Новости

Главной темой возможных переговоров будущего президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина стало бы урегулирование на Донбассе. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передают российские СМИ.

По его мнению, украинцы ждут от Зеленского урегулирования ситуации на Донбассе.

«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить – как закончить конфликт на юго-востоке Украины», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что для урегулирования есть «только один способ – исполнение минских соглашений».

В связи с этим Путин раскритиковал заявления Зеленского, в которых он исключал особый статус Донбасса и амнистию для членов незаконных вооруженных формирований.

Как сообщалось ранее, Путин заявил, что Россия может принять закон об упрощенной выдаче гражданства всем украинцам. Также он заявлял, что будет выстраивать линию российско-украинских отношений с учетом заявлений и действий Владимира Зеленского.

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