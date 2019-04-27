Морпехи США передали ВСУ опыт поведения штурмовых операций. Новости

Инструкторы армий стран-союзников Украины продолжают обучение военнослужащих ВСУ по стандартам НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

«В рамках международного сотрудничества, на базе отдельной бригады морской пехоты с 22 по 26 апреля, было проведено курсы подготовки командиров взводов морской пехоты ВМС ВС Украины, которые проходили под руководством группы инструкторов ротационных сил ВС США в Европе», – сказано в сообщении.

Особое внимание во время курсов было уделено формированию боевого приказа сержантом, подготовке штурмовых операций, анализа возможностей выполнять поставленные задачи на уровне взвода.

Такие мероприятия с участием иностранных инструкторов и украинских морских пехотинцев проводятся не впервые.

Кроме внедрения стандартов НАТО, иностранные инструкторы также передают украинским бойцам свой боевой опыт и перенимают у них опыт боевых действий на Донбассе.