Живых нет: Из-под завалов шахты на Луганщине достали тела всех 17 горняков. Новости

Из-под завалов шахты «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район, неподконтрольная украинскому правительству часть Луганской обл.) достали тела всех 17 погибших горняков. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передают местные интернет-издания.

На территории Лутугинского района объявили 29 апреля днем траура.

Пасечник также заявил, что семьи погибших шахтеров получат компенсации и всю необходимую помощь.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. На утро 27 апреля спасатели извлекли из-под завалов тела 13 горняков, судьба четырех шахтеров оставалась неизвестной, трое горняков самостоятельно поднялись на поверхность.

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