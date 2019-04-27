Намерение Путина раздавать паспорта РФ по всей Украине – это подготовка к будущей вооруженной «защите сограждан», – нардеп. Новости

Народный депутат Украины, глава парламентской делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев считает, что намерение Путина раздавать паспорта РФ по всей Украине – это подготовка к будущей вооруженной «защите сограждан». Такое мнение он высказал сегодня, 27 апреля, на своей странице в Facebook.
«Все становится все серьезнее. Намерение Путина раздавать паспорта РФ по всей Украине – подготовка к будущей вооруженной "защите" сограждан», – написал он.
При этом он отметил, что новый президент и его команда «явно не готовы к событиям, которые надвигаются. И это повод государственническим и патриотическим силам снова быть готовым самоорганизовываться, как в марте-апреле 2014».
«К сожалению, кажется, нового, не могу никак напечатать "главу государства", придется заставлять действовать. Постоянно заставлять», – резюмировал он.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин сегодня, 27 апреля, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство не только жителям Донбасса, но и всей Украины в упрощенном порядке.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.
Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В Украине заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
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