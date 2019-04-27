2 часа без движения: Очевидцы рассказывают о жутких очередях на «республиканских» КПП. Новости

Сегодня, 27 апреля, на «республиканском КПП «Еленовка» со стороны «ДНР» на 2,5 часа был остановлен пропуск машин через линию разграничения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сторонник «ДНР» Александр Болотин.

«Мой знакомый пересек границу со стороны Украины в 9:30. Примерно в это же время пограничники ДНР (я конкретно не знаю кто это был. Погранцы или МГБ) на два часа прекратили свою работу. Два часа люди жарились в раскаленных автобусах... Никого не пропускали... Собрали паспорта и полный игнор в течение ДВУХ часов...», – написал он.

По его словам, данный инцидент произошел посту «ДНР» «Еленовка».

При этом он напомнил, что сегодня в Донецке настоящая лентяя жара – 27 градусов.

Также к посту он прикрепил скрин с ответом на вопрос о причине приостановке пропуска.

Комменитруя пост, пользователи отмечают, что это типичная ситуация. Аналогичные ей происходят и на других «республиканских» КПП на линии разграничения.

Ирина: «Мой знакомый на Каргиле с 10 утра стоит. Видимо у них на всех постах саботаж»;

Елена: «Так такое частенько случается»;

Андрей: «Бардак там явление постоянное уже 3 года. Просить бесполезно»;

Любовь: «Каждый урвал себе жирный кусок в республике и командует отдельно взятым участком».

Также в социальных сетях в топиках о ситуации на КПВВ сообщается о больших очередях со стороны «ДНР» на КПП «Горловка», КПП «Еленовка» и «Каргил». Много машин стоит со стороны Украины в серой зоне. Их пропускают по 4-5 машин в час.

Наталья: «На Каргилле в сторону Донецка с 7:30 еще не проехали»;

Светлана: «На Еленовке на выезд 40 машин вместе с льготой»;

«ПингВин»: «Перед таможней днр: 92 авто, дождь, перед первым шлагбаумом (в Горловке): 7 авто»;

Артем: «Марьинка на Донецк 40 машин. Каргил на Донецк очень много метров 100 перед постом в три ряда. Дальше очередь длится 1,5км это минимум»;

Сергей: «Каргил на Донецк жопа. Такого не видел. Из Донецка общая машин 50»;

Анна: «На Каргиле в сторону Донецка больше 200 авто в общей очереди».

«Комендантский час же на сегодняшнюю ночь отменен, вот и будут пропускать всю ночь, видимо...», – резюмирует Лена.

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