Взрыв на шахте в «ЛНР»: представитель омбудсмена Украины назвал причину. Новости

Причиной взрыва на шахте «Схидкарбон» в Юрьевке (Лутугинский район, неподконтрольная украинскому правительству часть Луганской обл.)стала нарушенная система техники безопасности, из-за чего была превышена концентрация метана. Об этом заявил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает «112.Украина».

«По моей информации, уже есть данные на 90%, что была превышена концентрация газа метана. То есть, была нарушена система техники безопасности и не проводились работы для того, чтобы не было скопления метана в выработках, где работают люди. Нужно постоянно проводить профилактику, чтобы этого не произошло», — отметил он.

Кроме того, утверждает Лисянский, взрыв на шахте был не один.

«Был первый мощный взрыв, потом еще два локальных», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинской власти территории Луганщины на шахте «Схидкарбон» 25 апреля произошел взрыв из-за превышения концентрации и скопления метана в горной выработке. 27 апреля спасатели извлекли из-под завалов тела 17 горняков, застигнутых взрывом, трое горняков самостоятельно поднялись на поверхность.

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