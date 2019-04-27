Жителя Великоновоселковского района подозревают в развращении 15-летней девушки. Новости

Константиновским отделом Красноармейской местной прокуратуры согласовано сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.156 УК Украины, то есть в совращении несовершеннолетней девушки, 46-летнему мужчине. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 14 апреля, находясь дома с 15-летней девушкой, подопечной его матери, мужчина насильно заставлял ее пить водку. Когда девочка отказывалась, пьяный мужчина насильно открывал ей рот, куда сам из рюмки заливал алкоголь.

В какой-то момент, решив, что девушка уже опьянела, подозреваемый начал к ней цепляться, касаясь бедер, ягодиц и половых органов через одежду. Когда девушка отказалась появиться перед ним в обнаженном виде, человек из-за большого количества выпитой водки уснул, однако утром пошел в ее комнату и снова пытался совершить с ней развратные действия.

В этот же день девушка рассказала о поступках человека, которого считает своим отцом, бабушке, которая является ее опекуном. Узнав об этом, женщина сразу позвонила в полицию.

К мужчине применена мера пресечения в виде личного обязательства с одновременным обязательством воздерживаться от общения с потерпевшей.

Досудебное расследование продолжается.