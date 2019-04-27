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В Лисичанске убитую женщину обнаружили под кучей мусора в собственной квартире. Новости

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Луганская область

В Лисичанске убитую женщину обнаружили под кучей мусора в собственной квартире

27.04.19 21:49dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Лисичанске (Луганская обл.) местную жительницу убили в собственной квартире. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Тело женщины, 1985 года рождения, обнаружили в квартире, где она жила, под грудой бытового мусора.

На теле обнаружены переломы костей. Тело пролежало в квартире длительное время. 

Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Тело покойной направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти. 

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