В Лисичанске убитую женщину обнаружили под кучей мусора в собственной квартире. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) местную жительницу убили в собственной квартире. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Тело женщины, 1985 года рождения, обнаружили в квартире, где она жила, под грудой бытового мусора.

На теле обнаружены переломы костей. Тело пролежало в квартире длительное время.

Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Тело покойной направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти.